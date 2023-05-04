Америка резко негативно отреагировала на предложение главы Венесуэлы Николаса Мадуро создать "антиНАТО". По информации
«Царьград», задача нового блока - прекращение экспансии США. Мадуро уверен, что в этот блок могут войти КНР, Венесуэла, РФ и прочие латиноамериканские страны.
Однако из США прозвучал ультиматум: Вашингтон не допустит появления любых союзов без предварительного одобрения.
"США не допустит создания враждебного военного альянса возле границ. Если это произойдёт, ответ Вашингтона будет бескомпромиссным", - заявили в Штатах.
В случает реализации идеи Николаса Мадуро к блоку могут также присоединится Аргентина, Колумбия, Бразилия, помимо России, Китая и Венесуэллы. Америка не сможет тягаться с такой силой.
Издание пишет, что после завершения конфликта на Украине идея создания нового военного блока получит вполне реальные очертания.