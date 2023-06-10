Замкомандира ЧВК «Вагнер» Лотос обещал помочь мобилизованным в Артемовске снаряжением и опытом

Командир ЧВК «Вагнер», известный по своему позывному Лотос, побывал в освобожденном бойцами компании Артемовске, и пообщался с российскими военными, которыми передали позиции в городе штурмовики. Кадры визита появились в Telegram-канале «Фотозарисовки».

Как оказалось, военнослужащим ВС РФ на передовой не хватает многих вещей, которые забыли учесть в военном распорядке — или просто дали недостаточно.

«Батарейки, АГС-17, (снаряды) 152 мм — ну это там уже, у высших начальников, — одноразовые гранатометы, чай, сигареты», — перечисляет Лотос на видео список вещей, которые попросили привезти мобилизованные бойцы.

Военнослужащие попросили командира ЧВК «Вагнер» дать им возможность пообщаться с людьми, которые непосредственно участвовали в штурме обороны ВСУ в Артемовске: их опыт очень поможет в организации обороны, даст возможность понять, какие направления надо прикрыть в первую очередь.

«90% мобилизованных — просто неопытные ребята», — признался боец.

Лотос обещал организовать эту встречу, в которой смогут поучаствовать все младшие командиры в составе новых подразделений на защите Артемовска. Военнослужащие заверили, что заранее подготовят вопросы, причем не только по обороне города, но и по действиям в поле, в которых бойцы ЧВК «Вагнер» показали высокую эффективность.

В ходе общения с военнослужащими речь зашла и о «снарядном голоде», который ранее испытали бойцы ЧВК «Вагнер», и от которого страдают теперь многие подразделения ВС РФ.

«Вот когда говорят, мол, «ЧВК «Вагнер» просят снаряды», начинают упрекать нас в этом, — мы же их не просто так просим, потому что это наша прихоть! — объясняет Лотос на видео. — Чтобы уменьшить потери среди личного состава и обеспечить выполнение поставленной задачи. Почему? Потому что в поле чтобы закрепиться, надо, когда зашли мы в опорный пункт, дать штурмовикам возможность закрепиться, закопаться, оборудовать себе позиции. Чтобы это сделать, нужно, первое, подавить артиллерию (а это нужны снаряды), и второе — начать борьбу с местом запуска квадрокоптеров, начать давить квадролетчиков. У них средства разведки будут отсутствовать, их орудия будут молчать, потому что будут находиться под нашим огнем — вот это та основа, которая даст возможность закрепиться штурмовым подразделениям».

Как оказалось, у подразделения мобилизованных военных ВС РФ в Артемовске, в гостях у которого был Лотос, нет штатных снайперов, и соответственно нет и снайперских винтовок, с которыми бы могли обучаться рядовые стрелки. Командир ЧВК «Вагнер» обещал «посмотреть на складе» и прислать пару-тройку винтовок.

ЧВК «Вагнер» самостоятельно завершили масштабную операцию по освобождению Артмовска за 224 — к 20 мая. Эта битва, которая получила у противника название «бахмутская мясорубка» (Бахмут — украинское название Артемовска), стала крупнейшей в XXI веке, и стоила украинским войскам огромного количества потерь. После «вагнеровцы» передали позиции в городе ВС РФ и ушли в тыловые лагеря для пополнения, переоснащения и отдыха.

После ухода ЧВК «Вагнер» противник усилил атаки на флангах Артемовска, где в результате отступления по решению Минобороны были потеряны важные высоты. ВСУ удалось вытеснить ВС РФ с нескольких участков в окрестностях города, и подойти с северо-запада вплотную к городской черте.