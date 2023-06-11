Шебекино без людей: город в Белгородской области опустел

Город Шебекино остался почти безлюдным. Лишь время от времени некоторые возвращаются домой, чтобы взять необходимые вещи да покормить животных. Населенный пункт на Белгородском направлении фронта вот уже которую неделю находится под обстрелами.

«Воды нету, людей нету», — рассказал местный житель журналистам.

Он приехал для того, чтобы дать корм своим животным. Вывезти их он пока не имеет возможности.

О том, как сейчас выглядит Шебекино, рассказал в своем сюжете военкор «Известий» Алексей Полторанин.

Журналист прошел по городским улицам и показал обугленные здания после «прилетов». Много помещений повреждены — стекла выбиты, стены закопчены. Что, собственно, неудивительно — кадры с объятыми огнем зданиями Шебекино в последнее время стали часто появляться в интернете.

Части горожан, которые эвакуировались — кто к родственникам, кто в пункты временного размещения, будет просто некуда возвращаться.

Зона СВО расширилась на Белгородскую область России. Бои с повстанцами из РДК* (запрещен в РФ) идут уже которую неделю. Власти с завидным постоянством отчитываются об успехах в отражении атак, однако обстрелы не только не прекращаются — судя по новостным лентам, их география увеличивается.

Члены РДК* записывают видео, в которых заявляют, что деятельность свою намерены продолжать.

Как и местные власти, они призывают соотечественников ради собственной безопасности находиться в укрытиях.

У жителей Белгородщины накопилось много неудобных вопросов касательно ситуации в регионе. В том числе и к федеральным властям. Они озвучиваются в сети, но ответы на них до сих пор не получены.