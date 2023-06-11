«МК»: Ученые впервые омолодили людей новыми средствами, продлевающими жизнь

Любое существо запрограммировано на старение. Однако ученые не перестают искать эликсир молодости и долголетия. Похоже, людей впервые официально удалось омолодить.

Человеческий потенциал рассчитан на 120 лет жизни. Но после 50-60 лет развиваются «болезни старости» (сердечно-сосудистые недуги, рак, сахарный диабет), которые являются причиной 75% смертей. Если научиться избегать «клеточных поломок», можно продлить свой возраст.

При этом хроническое воспаление и изменение сосудов — один из важных биомаркеров старения. Недавно ученые из Китая доказали, что изменения в работе эндотелия сосудов — главный триггер старения организма, однако этот процесс можно обратить вспять при помощи генной терапии.

А еще недавно ученые США случайно доказали омоложение человека. В течение года мужчины-добровольцы принимали коктейль из 3-х лекарств. Специалисты удивились, когда зафиксировали омоложение организма на 2,5 года на эпигенетическом уровне.

По мере старения меняется состав кишечной микрофлоры. У людей в возрасте снижается концентрация бифидобактерий и увеличивается колония энтеробактерий, включая кишечную палочку. Поэтому этому пункту тоже нужно уделить особое внимание.