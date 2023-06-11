Nature Neuroscience: В UT был создан «дешифратор» человеческих мыслей

Исследователи Техасского университета (UT) разработали новое устройство, которое читает мысли человека, а также отслеживает активность его мозга. Об этом пишет научный журнал Nature Neuroscience.

Ученые провели МРТ-сканирование испытуемым. Полученные результаты помогли им разработать дешифратор. Добровольцы слушали подкасты и мысленно рассказывали истории во время МРТ. Устройство следило за активностью мозга. Это позволило предположить, о чем люди думали во время эксперимента.

После настройки в декодер ввели чат-бот ChatGPT на основе ИИ, который реагирует на реплики и отвечает на вопросы. Данная разработка показала во много раз эффективнее результаты, чем сгенерированный случайной перевод.