Неизвестные в военной форме ограбили и жестоко избили шебекинца в его собственном доме

Житель Шебекино (Белгородская область) утверждает, что его ограбили и избили в его собственном доме мародёры. Пострадавший попросил губернатора обратить внимание на ситуацию и наказать нападавших, пока не пострадали иные шебекинцы.

По словам жителя, 4 июня на него напали неизвестные. Двое из них были одеты в военную форму.

«Меня битами избили, ограбили, сняли цепь крест, украли деньги и имущество. Все происходило днем, соседи увидели это, но побоялись», — говорит мужчина.

Он уточняет, что происшествие произошло на ул. Горяинова. Поскольку в городе не было связи, он пролежал избитый несколько дней. Затем его эвакуировали волонтеры в Белгород. 8 июня шебекинец подал заявление в МВД. Только 11 июня в ведомстве сообщили, что по факту произошедшего сейчас проводят проверку.