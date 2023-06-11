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Ученые научили нейросеть предсказывать человеческие эмоции

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Нейробиологи Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology (MIT) создали вычислительную модель, способную предсказывать эмоции людей, имитируя основы функционирования его интеллекта.

Специалисты обучили нейронную сеть с применением алгоритмов, который были позаимствованы у игрового шоу «Золотые мячи». Суть шоу такова: в банке игры есть 100 000 долларов. Участники делятся на пары. Каждому надо решить, делить деньги с партнером или полностью их украсть. Когда они приходят к решению о разделе банка, каждый получает по 50 000 долларов.

Другой вариант: один участник готов делиться, но другой хочет украсть, тогда последнему достаются все деньги. Но если украсть выбирают оба, никто не получает ни копейки.

Ученые создали три модуля. Первый делает выводы на базе знаний о действиях людей по алгоритму обратного планирования. Он прогнозирует мотивацию на основе поведения человека в игре и данных о его хобби, работе, личности. Второй модуль анализирует оценку ожиданий игрока. Третий в ходе анализа предсказывает, какие эмоции у человека вызовут результаты это игры.

Оказалось, что алгоритм показал высокую достоверность реальных эмоций и предвиденных ИИ. Эксперты продолжают работу с нейросетью.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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