Глава Шебекинского округа рассказал о проблемах, возникших из-за обстрелов ВС Украины

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов побывал на территории муниципалитета и проинформировал о существующих там проблемах. Постоянные обстрелы населенных пунктов привели к проблемам в иных городах.

По его данным, часть сел и Шебекино находятся без света. Аварийные бригады работают над восстанавливлением электроснабжения. Почтовые отделения не во всех пунктах работают, поэтому жители не могут получить соцвыплаты и пенсии. Кроме того, есть перебои с поставкой некоторых товаров, однако с этим власти обещают разобраться на протяжении недели.

В результате обстрелов ВС Украины повреждена техника для вывоза мусора. Всего в Шебекино осталось 2703 человека (из 40 тысяч ранее проживающих в городском округе).