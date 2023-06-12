НИ: Из-за демографического кризиса в РФ роддомы страны закрываются за ненадобностью

Роддом №1 Кемерова при Кузбасской клинической больнице скорой помощи закрыли после санитарной обработки, которая была проведена в феврале. Впоследствии родильный зал так и не открыли из-за ненадобности.

Примечательно, что в городе ежедневно рожают одна или две женщины, а работает в роддоме 260 человек. По словам главврача, содержание родильного дома при таком количестве родов является нерентабельным. Кроме того, у самих врачей снизилась практика и возросли риски разных осложнений.

Аналогичная ситуация в Ростовской области. В городе Аксай закрыли роддом. Теперь будущим матерям для родов нужно добираться до Новочеркасска, расположенного в 25 км от Аксая. Опять-таки, решение о закрытии роддома связано с низким спросом на родильные услуги.