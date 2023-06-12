Российские туристы нашли очередную лазейку, чтобы легально попасть в США

После того, как Соедененные Штаты Америки закрыли воздушное пространство для граждан России, путешественники начали искать разные обходы запрета.

Так, россияне стали легально посещают Америку, обнаружив очередную лазейку. Жители РФ летят на курорт Варадеро в Кубе. Оттуда они попадают в Америку через Мексику и Гавану, пишет портал TourDom.

Попасть в США будет еще намного легче, если, к примеру, появятся прямые рейсы в Мексику из России. Однако пока что такое авиасообщение не ожидается.

Впрочем, российских граждан предупредили, что все попытки незаконно попасть в США могут для них обернуться депортацией.