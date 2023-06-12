ВО: Стали известны новые детали атаки ВСУ на грузовой поезд в Белгородской области

В минувшую субботу,10 июня, в Белгородской области с путей сошел железнодорожный грузовой состав, были опрокинуты 15 вагонов. По счастливой случайности, удалось обойтись без жертв. Сейчас правоохранители рассматривают разные версии произошедшего, сообщает «Военное обозрение».

Так, некоторые российские Телеграм-каналы публикуют версию о заложенном взрывном устройстве, подрыв которого якобы имел место под пятым вагоном.