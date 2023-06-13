В Нижнем Тагиле мужчину накажут штрафом за сдачу квартиры

В Нижнем Тагиле обнаружили случай незаконной аренды квартиры местным жителем. Мужчина не заключил договор с жильцами. Информация попала к комиссии, которая состоит из работников управления жилищно-коммунального хозяйства города. Управление передаст информацию в налоговую инспекцию. Собственнику жилища грозит штраф.

Как говорят представители управления ЖКХ, подобные случаи - не редкость. Многие собственники сдают жилье в аренду, при этом не заключая договоров с жильцами, что нарушает закон и ведет к неуплате налогов.

Представители налоговой инспекции также отмечают, что все жители Нижнего Тагила, которые знают о таких случаях, могут позвонить на горячую линию по тел. 47-10-57 или обратится в управляющую компанию.