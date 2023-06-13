Жителям Академического перекрыли путь в центр Екатеринбурга бетонными блоками

Жители Академического пожаловались журналистам портала E1.RU на перекрытие улицы Соболева: от улицы Тенистой в сторону Онкоцентра. Многие решили поехать альтернативным путем после того, как ввели ограничения на Вильгельма де Геннина, чем спровоцировали серьезные пробки.

Соболева перекрыли, установили бетонные блоки! Явно это сделали жители домов, страдающих от потока трафика. Он же вызван перекрытием главных улиц Академического, — жалуется водитель.

По словам жителей, при въезде со стороны Тенистой на Соболева стоит знак 3.2 «Движение запрещено». Но автолюбители водители массово рванули на Соболева и там уже уперлись в тупик из-за бетонных блоков.

Оснований для установки нет, ремонта нет. Дорога по всем правилам ГИБДД не перекрыта! Это произвол! —говорят автовладельцы.