Туристами из России найдена альтернатива Турции в лице КНР

«Царьград» пишет, россияне туристы из РФ с небольшим энтузиазмом рвутся в Турцию. Главной причиной этого является негативное отношение местного персонала к туристы из РФ.

Отельеры в Турции больше ориентированы на европейских туристов. Об этом говорит постоянный рост цен на туры для россиян.

Юрий Барзыкин, который является вице-президентом Российского союза туриндустрии, заявил, что в конечном итоге путешественники выбирают другие направления для отпуска. Одним из самых популярный стал Китай.

Как уточнил специалист, многие отдыхающие не против заменить курорты турецкие на китайские. Эксперт надеется, что в КНР в июле начнется безвизовый режим.