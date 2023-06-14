Чемпионат Европы по сексу в Швеции отменили из-за плохой организации

Одна из участниц так называемого "чемпионата Европы по сексу" в Швеции, жительница Испании Сельва Лапьедра заявила, что этот необычный турнир приостановили, а все его участники уехали. Среди главных причин срыва мероприятия девушка назвала отсутствие судей, проблема с показами, отказ организаторов платить участникам и многое другое.

Некоторые участники соревнований собрались в Гетеборге. Их начало сперва было намечено на 8 июня. Дисциплин было придумано целых 16. Но в итоге ничего не воплотилось в жизнь по банальным причинам. Не было и обещанных трансляций, на «соревнования» не прибыло жюри, ежедневно происходили атака на веб-сайт, а камеры были заблокированы. В общем, никакой организации, пожаловалась испанка.

О проведении чемпионата Европы по сексу стало известно в минувшем месяце. Мероприятие откладывали несколько раз. Несмотря на заявку, Швеция, вопреки сообщению руководителя Шведской федерации секса Драгана Братича, не захотела признавать секс каким-либо видом спорта. Как известно, в 2018 году его приговорили к двум годам тюремного заключения за махинации в сфере налогов.