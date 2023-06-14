ГЛАС.RU: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов

«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от курорта. По словам местного жителя Андрея Ворсова, который работает агентом по недвижимости, отдыхающие обращают внимание на море, которое портит огромное количество водорослей, простирающихся по всей пляжной линии. Горожанин также говорит, что в центральной части в море купаться нельзя.

К тому же, туристов отпугивает низкое качество сервиса. Только несколько точек общепита города можно считать приличными. Остальные не дорожат совершенно своей репутацией. Не радуют путешественников постоянные пробки и скученность населения. А еще в Анапе нет хороших магазинов, плохо развита инфраструктура.

Вместе с тем функционируют несколько аквапарков и это является неоспоримым плюсом. К тому же, порадует туристов Анапский Природный Заповедник, который предлагает познакомится с уникальными природными ландшафтами — солеными озерами, каньонаим, дюнами и птичьими заповедниками.