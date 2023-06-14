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Главный праздник: защитники Отечества отметили День России со вкусом

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Стараниями поваров армейские столовые превратились в тематические рестораны.

В День России армейские столовые украсил триколор. На праздничный обед военнослужащих угостили традиционными блюдами русской и белорусской кухонь. В обеденных залах звучали патриотичные песни, а питающихся встречали хлебом-солью.

Секреты армейского питания в современной российской армии – простота, сытность, качество и разнообразие. Военнослужащих кормят по принципу «шведского стола»: каждый день в меню несколько вариантов горячего, супов, гарниров и закусок на выбор. Но столовая для военных больше, чем место для утоления голода. В определенные даты она преображается, становясь местом для праздника. Одна из таких знаковых дат – 12 июня, День России.

 

Во всех воинских частях к этому празднику тщательно подготовились. Мероприятия проводись в каждой части по индивидуальной программе. В ее организации в том числе активно участвовали сотрудники комбинатов, обеспечивающих военных питанием. Хотя деятельность армии по большей части засекречена, в этот день мы смогли заглянуть в армейские обеденные залы. Всюду хорошо постарались в украшении столовых и приготовлении особенного угощения, но в каждой воинской части в празднество внесли индивидуальность.

Так, в воинской части города Лиски (Воронежская область) сотрудники кухни встретили питающихся в национальных костюмах. В честь праздника там провели День русской кухни. На стенах – шары цветов российского флага, на столе – самовар.

 

Над оформлением обеденного зала от души постарались в городе Ельна (Смоленской области). Стены украсили плакатами с гербом и флагом, а также природными видами родной страны: пшеничными полями. На столе – расшитые традиционным орнаментом рушники, глиняная посуда, флаги, цветы. Все это создает особую торжественную обстановку и напоминает о культурном коде.

 

В одной из воинских частей Самары бойцов приветствовал сам президент России Владимир Путин. Он расположился в Кремле, который стараниями оформителей вырос прямо в обеденном зале. Не каждый день удается пообедать на Красной площади в компании главы страны.

 

Но главное украшение — это, конечно же, улыбки, которыми повара встречают военнослужащих. Как, например, в ставропольской столовой.

 

Традиционно в армейских столовых проводятся Дни национальной кухни, когда в меню включают казахские, азербайджанские, грузинские и иные блюда. Ко Дню России в забайкальском поселке Горный тоже прошел День русской кухни. Питающихся угостили бужениной, говядиной по-деревенски, ленинградским рассольником, настоящими щами, салатом «Степной» и многим другим.

 

Еще одна особенность современного армейского питания – салат-бар. Если основные блюда строго рассчитаны по норме довольствия, то в нем можно брать соленья, овощи, сухарики и другие добавки без ограничений. В честь праздника салат-бары также получили тематическое оформление. Например, в Воронеже стойку украсили ободряющей надписью.

 

В Самаре из закусок сделали настоящее кулинарное произведение искусства. Блюда были выполнены в виде цветущей сирени, березовых рощ и кружащих над лугами пчел. Такую красоту и есть жалко!

 

Какое застолье обходится без угощения? Армейское питание хоть и строгое, но не обходится без десертов. К обеду идут фрукты, печенье, пряники, конфеты.

 

К такой особенной дате повара забайкальского села Домна также приготовили сладкие пироги по домашним рецептам. В воинской части Степанакерта (Нагорно-Карабахская Республика) питающихся ждала традиционная выпечка.

 

Такие мероприятия всем на пользу, считают в армейском командовании. Повара повышают мастерство, демонстрируют свою квалификацию и творчески самореализуются. А военнослужащие ощущают заботу и важность того, чему они себя посвящают – защите Родины. Даже будучи вдали от дома они получают поддержку, для них опорой становится сплоченный армейский коллектив.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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