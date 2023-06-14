Русские учёные научились убивать опухоль ультразвуком — испытания уже идут

Ученые в РФ начинают проводить клинические испытания нового комплекса для борьбы с опухолями. Вести ее намерены при помощи ультразвука высокой интенсивности.

Как говорит начальник управления научно-технологического партнерства СПбПУ Олег Ипатов, цель испытания - это разработка новых эффективных методик для российских врачей.

"Рассчитываем, что до конца года эти методики будут выработаны. В следующем году аппарат поступит на рынок РФ", - заявил ученый.

Эксперт добавил, что эта отрасль лечения достаточно новая. Она носит название "тераностика". По информации врача, при облучении опухоли ультразвуком буквально за 10-15 секунд происходит разогрев клетки до 70-90 градусов. После этого новообразование накаляется и выводятся из организма отмершие клетки.