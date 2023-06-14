В Свердловской области ощущается нехватка лекарств, необходимых для лечения онкологических больных

В Свердловской области есть проблема дефицита лекарств, которые необходимы для людей с разными онкологическими болезнями. Ситуацию больнице № 3 в Екатеринбурге, где онкобольные из-за нехватки лекарств не могут получить курс химиотерапии, решил прокомментировать директор областного территориального фонда обязательного медицинского страхования Валерий Шелякин.

По его словам, по программе госгарантий оказания бесплатной медпомощи гражданам региону положено 8,2 млрд рублей на помощь онкобольным. Однако на эти цели будет потрачено 10,6 млрд рублей. Повышенные траты обусловлены высоким уровнем заболеваемости в регионе онкологией по сравнению со среднероссийскими показателями.

К тому же, стоимость лечения таких пациентов на Среднем Урале больше, чем по стране, поскольку больницы применяют современные, но более дорогостоящие средства.

Другими словами, объем средств ОМС, доведенный до региона, не соотносится региональной специфике оказания и потребления медицинской помощи по данному профилю.