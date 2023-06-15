Yandex.RTB

Пригожин подарил личный автомобиль жене погибшего бойца ЧВК «Вагнер»

Image 16+

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил могилы двух погибших на Украине бойцов и вручил вдове одного из них ключи от своей машины.
В среду, 14 июня, Евгений Пригожин в рамках визита к семьям погибших бойцов ЧВК «Вагнер» встретился с женой и ребенком погибшего Сергея Фомина. Супруга бойца рассказала, что в «оркестр» ее супруг записался вместе с другом Александром Смоловым: оба погибли при выполнении боевой задачи в зоне СВО.  

Пригожин сообщил, что отдает вдове Фомина ключи от своей машины. Налоги за нее оплатит военная компания. 

«Переоформим все, что надо, да? Она на фирме числится, все если налоги надо платить, мы сами оплатим все. Вот это вот, не мерседес, но он нормальный», — сообщил глава «оркестра». 

Ранее сообщалось, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в Муром, где навестил родственников погибших «музыкантов». Семьи получили мемориальные таблички и медали за взятие Бахмута вместо покойных сыновей и мужей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
В Тюменской области готовятся к появлению чумы

Вчера, 19:12

Эксперт назвал запуск беспилотников на Москву попыткой отвлечения внимания

Вчера, 17:38

Новак заявил о снижении экспорта нефти Российской Федерацией

3-07-2023, 13:43

Шойгу сделал заявление о событиях 23–24 июня

3-07-2023, 13:23

Сообщается о ситуации с очередью из автомобилей перед Крымским мостом

2-07-2023, 11:03

«Известия»: 88% российских авиатуристов летом предпочитают отдыхать в России

29-06-2023, 20:04

Хуснуллин сделал заявление о ремонте дороги «Дон»

28-06-2023, 11:43

Хинштейн сделал заявление о поступлении тяжелой техники в Росгвардию

27-06-2023, 21:33

Турция, Мексика и Таиланд вошли в список безвизовых стран для россиян на лето

27-06-2023, 10:17

«Известия»: российские туристы недооценивают Бурятию, Хакасию, Сахалин, Якутию

25-06-2023, 10:45

Пригожин подтвердил новость о найденных наличных средствах во время обысков в его офисе в Петербурге

24-06-2023, 18:33

Что такое режим КТО: какие ограничения вводят при контртеррористической операции

24-06-2023, 11:25

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с очагами чумы на граничащих с Россией территориях

23-06-2023, 21:01

«Турпром»: Турция признала убытки из-за спада потока туристов из РФ

23-06-2023, 20:52

В России спрогнозировали продолжительность контрнаступления ВСУ

21-06-2023, 21:46

Три беспилотника сбили в Новой Москве и Подмосковье

21-06-2023, 09:18

В Атлантическом океане пропал батискаф с туристами - новости 20 июня 2023 года

20-06-2023, 22:18

Опасность летнего солнцестояния: как уберечь себя от плохого — советуют эксперты

20-06-2023, 21:47

Военнослужащего из Ростова после серьезного ранения оставили без компенсации

20-06-2023, 11:00

Федотов день: что нужно делать 20 июня, чтобы деньги, счастье и удача не покидали дом

19-06-2023, 20:04

Associated Press: причиной взрыва батискафа «Титан» стали микротрещины
  • 2-07-2023, 13:48

Associated Press: причиной взрыва батискафа «Титан» стали микротрещины

По данным профессора Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Криса Романа, причиной взрыва батискафа «Титан» стали микротрещины. Эксперт

Ученые из США нашли новый наиболее вероятный источник болезни Альцгеймера
  • 2-07-2023, 09:18

Ученые из США нашли новый наиболее вероятный источник болезни Альцгеймера

Научными работники Калифорнийского университета установили, что люди с низкой мышечной массой чаще подвержены деменции. Однако неизвестно, потеря

Avtograd news: «АвтоВАЗе» заблокировал отгрузку Lada Niva из-за проблем с тормозами
  • 2-07-2023, 14:04

Avtograd news: «АвтоВАЗе» заблокировал отгрузку Lada Niva из-за проблем с тормозами

На «АвтоВАЗе» заблокировал отгрузку новых автомобилей Lada Niva. Об этом пишет сообщество Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте». По информации

Климатолог: к концу века климатическими мигрантами станут до трети населения Земли
  • 2-07-2023, 09:35

Климатолог: к концу века климатическими мигрантами станут до трети населения Земли

При наихудшем сценарии изменения климата к концу века три миллиардов человек (30% населения) будут вынуждены сменить свое место жительства. При

Сообщается о ситуации с очередью из автомобилей перед Крымским мостом
  • 2-07-2023, 11:03

Сообщается о ситуации с очередью из автомобилей перед Крымским мостом

Руководитель транспортного ведомства Крыма Николай Лукашенко сообщил о ситуации с очередью из автомобилей на въезде на Крымский мост со стороны

Шойгу сделал заявление о событиях 23–24 июня
  • 3-07-2023, 13:23

Шойгу сделал заявление о событиях 23–24 июня

Руководитель оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу сделал заявление о событиях 23-24 июня, когда была предпринята попытка

Интересная информация