Пригожин подарил личный автомобиль жене погибшего бойца ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил могилы двух погибших на Украине бойцов и вручил вдове одного из них ключи от своей машины.

В среду, 14 июня, Евгений Пригожин в рамках визита к семьям погибших бойцов ЧВК «Вагнер» встретился с женой и ребенком погибшего Сергея Фомина. Супруга бойца рассказала, что в «оркестр» ее супруг записался вместе с другом Александром Смоловым: оба погибли при выполнении боевой задачи в зоне СВО.

Пригожин сообщил, что отдает вдове Фомина ключи от своей машины. Налоги за нее оплатит военная компания.

«Переоформим все, что надо, да? Она на фирме числится, все если налоги надо платить, мы сами оплатим все. Вот это вот, не мерседес, но он нормальный», — сообщил глава «оркестра».

Ранее сообщалось, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в Муром, где навестил родственников погибших «музыкантов». Семьи получили мемориальные таблички и медали за взятие Бахмута вместо покойных сыновей и мужей.