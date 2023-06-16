Сообщаются результаты социологического опроса об отношении населения к решениям Путина и Мишустина

Большинство опрошенных по вопросу об отношении к решениям российского президента Владимира Путина выразили свое согласие с его политикой. Эти сведения обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения после проведения соответствующего социологического опроса в период с 5 по 11 июня. Уточняется, что с решениями российского президента согласны в целом 78,9 % опрошенных.

Также в ходе этого социологического опроса спрашивалось об отношении к политике руководителя правительства Михаила Мишустина. Согласно результатам опроса, его политику поддерживает тоже большинство опрошенных: 61,6 %.