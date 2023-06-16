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Президент Путин: ВС РФ под Киевом уничтожили пять комплексов «Рatriot»

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Владимир Путин уверен, что любое здание Киева по плечу российскому оружию. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин много внимания уделил проходящей в Украине военной спецоперации. Он особо отметил, что то вооружение, которым располагает Москва, легко и быстро может уничтожить любое здание, причем, даже в самом сердце украинской столицы. Однако Россия не станет этого делать «по ряду соображений».

«Послушайте, вот если мы под Киевом уничтожили пять комплексов «Рatriot», то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем этого по ряду соображений», - заявил в своей речи Путин.

Между тем украинские СМИ сообщают, что в Украине на данный момент находятся всего две установки «Рatriot». Правда, недавно стало известно о повреждении одной из них, но, по оценке западных инспекторов, прибывших в Украину для проверки системы, «Рatriot» по-прежнему находится в рабочем состоянии. Не пострадал и один из важнейших его элементов — радиолокационная составляющая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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