Какое направление станет основным в контрнаступлении ВСУ? Об этом сообщает издание «Евразия Daily».

Обстановка на запорожском направлении, в частности — на Мелитопольском, по оценке экспертов, сохраняется чрезвычайно серьезная. Накануне ротно-тактические формирования 47-й механизированной бригады ВСУ пытались прорвать оборону в районе Пятихаток в долине реки Янчекрак, где держат оборону 70-й и 291-й мотострелковые полки ВС РФ. Разведка боем была провалена, однако на помощь пришел танковый и мотопехотный взводы с огневой поддержкой.

Тем не менее российская армия купировала прорыв ВСУ.

Ожидаются артиллерийские и ракетно-артиллерийские удары противника по передовым опорным пунктам, логистическим узлам в тылу, командно-штабной инфраструктуре и складам боеприпасов на мелитопольском и бердянском операционных направлениях.

«Удары планируются по следующим населенным пунктам: Васильевка, Михайловка, Днепрорудное, Очереватое, Верхняя Криница, Токмак, Бердянск, Черниговское, Бильмак, Володарское. Также к возможному массированному удару снарядами GLSDB и малозаметными КР Storm Shadow должны быть готовы расчёты ЗРК «Бук-М3», «Панцирь-С1» и С-300В4, принадлежащие мариупольскому позиционному району ПВО-ПРО», — указали в издании.

В великоновосёлковский укрепрайон ВСУ не прекращают прибывать крупные механизированные резервы вместе с батареями дальнобойной ствольной артиллерии и РСЗО HIMARS.

На донецком направлении — на угледарском, авдеевском и артёмоском — происходят контрбатарейные дуэли и позиционные пехотные бои без особых успехов с обеих сторон.