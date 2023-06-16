Евгений Пригожин сравнил проведение ПМЭФ с «пиром во время чумы»

Проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в период спецоперации является «пиром во время чумы». К такому выводу пришел основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин опубликовал фотоколлажи, которые ему показал один из товарищей. На изображениях представлены события, произошедшие на полях ПМЭФ и в зоне боевых действий. По словам основателя ЧВК, все это является двумя совершенно разными реалиями.

«То, что сегодня происходит на петербургском форуме — это называется пир во время чумы. И к экономике это не имеет отношения, это имеет отношение к светскому образу жизни и к тусовкам, которые раньше были в Лондоне», — добавил он.

Пригожин также отреагировал на решение участников ПМЭФ присвоить ему статус трендсеттера года. По словам основателя «оркестра», современные тренды диктует русский солдат и народ, которые не терпят обмана и двойных стандартов.