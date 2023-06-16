Teleprogramma.pro: Ученые нашли в космосе скопление человеческих душ

Ученые из инженерной школы имени Пратта при университете Дьюка (Duke University - Pratt School of Engineering) в космосе нашли нечто. В итоге проведенного масштабного исследования исследователям удалось обнаружить следы электромагнитной жизни.

Как сообщается, зафиксировали находку сверхточные приборы, предназначенные для изучения космических системы. Сообщается, что души очень похожи на яркие вспышки, они как молнии. Длина скопления превышает несколько десятков километров.

На этом основании ученые сделали выводы, что после физической смерти человек не умирает. Впрочем, научные деятели продолжают изучать полученные материалы. Данное открытие многим людям и специалистам подарило надежду на бессмертие души после смерти, пишет Телепрограмма.