Daily Mail: Пришельцы будут общаться с ИИ, а не людьми

Ученый А. Леб заявил, что другие цивилизации в космосе скорее станут контактировать с нейросетью, а не с человеком. Такой гипотезой он поделился в новом документальном фильме "Бог против пришельцев". Лента которая выйдет уже в июле.

Дело в том, что пришельцы будут активно использовать беспилотные летательные аппараты с ИИ во время своих путешествий на Землю.

Это позволит инопланетным существам избежать необходимости перевозить многих биологических существ на дальние расстояния, что при существующих нынче технологиях займет примерно 50 тысячелетий.

По всей видимости, в случае посещения Земли внеземными цивилизациями человечество сможет "использовать системы искусственного интеллекта для интерпретации их систем искусственного интеллекта". Это поможет почувствовать так называемое «родство».