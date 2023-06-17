Финские учёные долго изучали и узнали, почему «совы» живут меньше «жаворонков»

Работники из Университета Хельсинки изучили, почему люди «совы» живут меньше, чем «жаворонки». Для этого финские ученые исследовали более 22 тысяч пар близнецов от 37 лет. 42,9% из них классифицированы как «совы».

Исследование началось еще в 1981 году. Тогда средний возраст участников составлял 41 год. В опросе добровольцы сообщали о вредных привычках и о том, были ли они «жаворонками», «отчасти жаворонками», «полуночниками» , «отчасти полуночниками».

Как оказалось, у «сов» вероятность умереть на 21% выше, чем у «жаворонков». После учета образования, индекса массы тела, хронотипа, склонности к курению и употреблению спиртного эта вероятность снизилась до 9%. В итоге выяснилось, что бодрствование ночью не является главной причиной преждевременной смерти.