Lenta.ru: Ученые из KI сообщили, что люди со второй группой крови реже болеют раком

Ученые из Каролинского университета (KI) выяснили, что люди со второй группой крови реже болеют раком, чем обладатели иных групп крови.

Полученные медицинские анализы тысяч пациентов за последние 25 лет показали, что люди, у которых вторая группа крови, намного меньше подвержены раку, чем представители остальных групп.

У обладателей первой группы крови повышается риск возникновения некоторых опасных болезней, в том числе онкологии. Чтобы предотвратить возникновение раковых недугов, нужно принять профилактические меры: тщательно следить за своим здоровьем и регулярно проводить обследования.

Также рекомендуется отказаться от алкоголя и сигарет, защищаться от солнечных лучей, увеличить потребление овощей, фруктов, поддерживать физическую активность и нормальный вес.