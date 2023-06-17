МК: Действительно ли русских не ждут в Грузии, информируют СМИ

После новостей о возобновлении прямых перелетов в Грузию, туристы из Росси вновь обращают свое внимание на отдых в этой стране. Часть грузин приветствует россиян и встречает словами: «Мобрдз анди, чамоди мале!» (что в переводе означает «Добро пожаловать, приезжайте скорее!»).

Однако есть немало тех, кто не желает граждан РФ видеть на своей земле. Люди говорят, «русские, вас не ждут здесь». Об этом пишет издание МК.

Журналист новостного портала решил связаться с грузинским жителем. Корреспондент задал ему вопрос касательно антироссийских настроений в стране. Мужчина, который сдаёт квартиру в Батуми, заявил, что они отделяют мух от котлет, а политику от человеческих отношений и власть от народа:

Многие русские здесь живут и чувствуют себя как дома. Все к ним хорошо относятся. Профессиональные провокаторы везде есть.



