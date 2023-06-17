Стало известно, почему южане из кортежа открыли стрельбу в центре Екатеринбурга

Стало известно, почему южане из свадебного кортежа устроили стрельбу в центре Екатеринбурга. Они стреляли в воздух, заблокировав движение на Челюскинцев. Таким образом они устроили шоу для жениха и невесты.

Фарух Мирзоев, глава Ассоциации национально-культурных объединений области и таджикской диаспоры, рассказал, почему празднующие вели себя шумно.

У южан стрельба на свадьбе — нормально. Это как салют. Когда не было салюта, стреляли, чтобы понимали, что это свадьба. Давние традиции. В городах не приветствуется такое. Например, в Дагестане и Чечне запретили это, — рассказал Мирзоев.

Также он добавил, что не знает, кто именно принимал участие в празднике.