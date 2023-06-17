Свердловские родители возмутились домашним заданием для школьников на лето

Каждое лето школьников заваливают домашним заданием, а список книг для чтения бесконечный. К примеру, в 94 гимназии Екатеринбурга 5-классникам выкатили перечень из 147 произведений, но обязательны к прочтению 28. Однако вряд ли кто-либо их осилит.

По информации департамента образования Екатеринбурга, учителя по закону не могут давать домашнее задание на лето, однако рекомендуют списки литературы для прочтения. Об этом говорится в постановлении санитарного врача России № 2 от 28.01.2021 года.

Списки литературы учитель может предположить, но добровольно. В законе «Об образовании» говорится, что каникулы — время для отдыха, это право школьников. Соответственно, задавать домашнее задание на лето в обязательном порядке не могут и ставить двойку в сентябре по этому поводу тоже не могут, - говорит юрист.