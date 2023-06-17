В Китае запустили первый ториевый ядерный реактор

В Китае запустили первый ториевый реактор, который получил одобрение со стороны ответственного за контроль ядерной безопасности агентства.

Реактор, мощность котрого составляет два мегаватта на расплавленной соли тория, установили в городе Увэй (провинция Ганьсу, КНР) на пустынном участке Гоби. Власти выдали разрешение на его эксплуатацию с 7 июня сроком на десять лет. Страна обладает большими запасами тория, которых хватит на 20 тысяч лет. Это позволит обеспечить страну теплом и энергией.

Нелишне добавить, что в стране есть опыт применения ядерной энергии. Но новый вид реакторов ее потребление уменьшает и повышает безопасность вследствие отсутствия избыточного нагрева.