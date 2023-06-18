«DONTSTOPWAR»: Противник ударил по КП 80-ой бригады

С фронта поступает неофициальная информация об уничтожении противником командного пункта одной из бригад ВС РФ. Она нуждается в проверке, а также в подтверждении либо опровержении официальными источниками - Минобороны РФ или Генштабом.

Первоисточником выступил телеграм-канал «DONTSTOPWAR» с более чем 220 тысячами подписчиков. Перепост сделали «Два майора», а также многочисленные паблики неприятеля.

«На связи Админ. Враг ударил по КП 80 Бригады. Наши соболезнования», - говорится в кратком сообщении «DONTSTOPWAR ».

Последнее предложение предполагает, что имеются потери.

Если данное сообщение, которое проиллюстрировано двумя фотографиями, соответствует действительности, можно вести речь о том, что подтверждается прогноз отечественного военного эксперта Михаила Ходаренка. Ранее полковник в отставке предупреждал о том, что перед прорывом противник попытается парализовать управление войсками.