Пензенцы узнали о сохранении рисков распространения холеры в регионе

По информации руководителя федерального Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, в стране по-прежнему сохраняются риски распространения холеры.

Как отметила Попова в ходе Петербургского международного экономического форума, несколько лет в России не фиксировались случаи этой серьезной болезни. Но она призвала не расслабляться, поскольку в РФ заболевание может завезти любой человек из того государства, где холера более распространена.

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что ведомство делает все возможное, чтобы минимизировать риски проникновения в регионы инфекции. Благодаря слаженной эффективной работе даже завозные случаи недуга в последнее время не регистрировались.