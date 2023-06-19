Военкор Коц подтвердил подлинность опубликованного в сети видео с расстрелянной командиром 103 полка техникой

Подлинность появившегося в сети ролика с запечатленной расстрелянной техникой, приобретенной волонтерами и россиянами для нужд 103-го полка 150-ой дивизии ВС РФ, подтвердил военный корреспондент «Комсомольской правды». Данное видео реальное и вбросом противника не является.

Один из российских военных показал в кадре внедорожники и квадроциклы, которые закупались за личные деньги, в том числе за выплаты «по ранению».

Как утверждает Коц со ссылкой на источники, они якобы были расстреляны комполка.

«Мне все-таки подтвердили, что это действительно произошло в 103 полку 150 дивизии, который принимает участие в боевых действиях в Марьинке. Техника, переданная волонтерами и купленная за личные деньги, в том числе - по ранению, была расстреляна в приступе ярости. Как пишут - командиром полка», - говорится в сообщении военкора.

Внятные причины произошедшего, подчеркивает он, не называются. По версии Коца - «просто шлея под хвост попала». Сам автор видео утверждает, что командир полка, приехавший к ним в расположение, увидел, что у них машин много, и расстрелял.

Реакция, если подобное действительно имело место, явно нездоровая. Соответствующие органы уже занялись случаем, заверил Коц.