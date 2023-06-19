Алла Пугачёва скрывает последствия неудачной пластической операции под тёмными очками

Алла Пугачева, сбежавшая в Израиль, опубликовала новое фото с журналистом Артемием Троицким* и мужем Максимом Галкиным. На фото она предстала в белой рубашке и темных очках. Многие уверены, что они скрывают последствия неудачной пластической операции.

"Как мумия. Это просто ужасно",

"Она изменилась до неузнаваемости. Не в лучшую сторону. Скоро мы ее вообще не узнаем".

"Сбежавшие кучкуются, они делают вид, что довольны".

"Один пользователь отметил, что в Мавзолее Ленин выглядит лучше".

"Она глаза потеряла", — пишут фанаты.

*Физлицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России