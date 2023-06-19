Nutrients: интервальное голодание снижает риски ожирения и диабета

Ученые из Университета Джорджии сообщили о связи между режимом питания и риском ожирения, диабета второго типа. В новой научной работе исследователи заявили о пользе интервального голодания.

Ученые выяснили, что трехразовое питание с перекусами приводит к негативным последствиям, поскольку вызывает повышение уровня инсулина, провоцируя ожирение и диабет.

А вот интервальное голодание оказывает положительное влияние на здоровье, поскольку способствует снижению уровня глюкозы и инсулина. Также сокращается употребления калорий.

К тому же, подтвердилось, что интервальное голодание оказывает позитивное влияние на отвечающие за контроль аппетита и уровень энергии гормоны. Этот режим позволяет организму достичь сбалансированности и расслаблености.