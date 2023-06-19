Появились подробности ДТП в Турции, в которое попали два человека из Екатеринбурга

Появились подробности смертельного ДТП в Турции, в которое попали два человека из Екатеринбурга. В аварии пострадали свердловчанин Артем и его девушка, которые оказались в автобусе.

По словам мужчины, автобус забрал их с девушкой последних, далее он поехал в аэропорт. Сперва все было хорошо, но турист увидел, как водитель закрыл глаза, а транспорт повело в сторону.

«Тогда понял — что-то не так, крикнул: «держитесь!» Прижал девушку к креслу рукой, уперся в сиденье. Был сильный удар. На руке синяк, но нам повезло», — говорит участник ДТП.

Оказалось, что у водителя остановилось сердце. Он умер до столкновения с эвакуатором, стоящим на обочине. Всего было 35 пассажиров, из них четверо — дети. Травмированы 6 человек, две девушки в тяжелом состоянии.