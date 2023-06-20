Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: «музыканты» не получили награды за взятие Артемовска из-за «капризов» Минобороны

Основной части бойцов ЧВК «Вагнер» так и не вручили госнаграды за взятие Артемовска. Списки находятся в Минобороны России, рассказал создатель «оркестра» Евгений Пригожин, который ответил на запрос редакции издания «ГЛАС НАРОДА».

В день, когда исполнился ровно месяц со дня освобождения «музыкантами» Артемовска, журналисты поинтересовались, удостоились ли бойцы «оркестра» госнаград. Пригожин подчеркнул, что некоторые «вагнеровцы» получили только Звезды Героев России. В министерстве обороны «идут капризы» по поводу подписания списков на награждение бойцов ЧВК «Вагнер», пояснил основатель «оркестра».

«Все уже забыли о том, что они там воевали и погибали», — приводит его слова пресс-служба компании «Конкорд».

С решением по ветеранам боевых действий наблюдается схожая ситуация. Пригожин напомнил, что Госдума еще несколько месяцев назад приняла закон, который гласит, что все добровольцы являются ветеранами боевых действий и приравниваются к военнослужащим. Однако никаких решений по этому поводу принято не было, добавил он.

«По-прежнему паркетные генералы делят ордена, медали и должности, увешивая себя цацками. Поэтому ответ на вопрос: нет, за Бахмут ничего не получено», — резюмировал Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» ранее подтвердил, что бойцы и командиры «оркестра» получили Звезды Героев России. Имена и количество наград Евгений Пригожин называть не стал.