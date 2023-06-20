Военнослужащего из Ростова после серьезного ранения оставили без компенсации

Военнослужащего Артема Колесникова из Ростова из ВС РФ уволили без выплаты компенсации после полученного ранения.

В апреле минувшего года в боях под Попасной боец получил ранение и был кoнтужен. В Луганске ему провели несколько операций, в том числе удалили одни метр кишечника.

Колесников набрал 80 лишних килограмм. Его должны были уволить по состоянию здоровья и выплатить компенсацию, однако его уволили из-за набранного веса. Таким образом страховые компании отказались выплачивать полученные деньги.

К тому же, у Артема начались проблемы со здоровьем, появилась грыжа, обострился гастрит, появились проблемы со щитовидкой и печенью.

Военнослужащий хочет оспорить в суде заключение. Ростовчанин винит в этом страховые военно-врачебную комиссию и страховые компании, которые способствовали увольнению из-за набранного веса в результате длительной реабилитации.