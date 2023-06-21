Три беспилотника сбили в Новой Москве и Подмосковье

При помощи средств радиоэлектронной борьбы утром в среду, 21 июня, сбили три беспилотника. Их обнаружили в Новой Москве в районе деревни Лукино в поле и в районе Таманской дивизии (Подмосковье). Все летательные аппараты упали и не повредили объекты. Обломки БПЛА вскоре будут направлены на экспертизу.

По слвоам губернатора Подмосковья, крушение 2-х БПЛА произошло в поселке Калининец Наро-Фоминска. Они упали примерно в 5.30 и 5.50 на подлете к складам воинской части в результате противодействия военнослужащих. Об этом Андрей Воробьёв написал в Телеграм-канале.

Также сообщается, что осколки были обнаружены, но пострадавших и разрушений нет. Спецслужбы ведут проверку, территория крушения оцеплена.

Напомним, что 30 мая уже была предпринята атака дронами по объектам Москвы. Всего задействовали 8 беспилотников. Все были поражены. Три дрона подавили благодаря средствам радиоэлектронной борьбы. В результате дроны потеряли управление, отклонившись от намеченных целей. Пять остальных сбили ЗРПК «Панцирь-С».