В России спрогнозировали продолжительность контрнаступления ВСУ

Эксперты спрогнозировали продолжительность контрнаступления ВСУ, пишут «Известия». Источники отмечают, что военные Украины усиливают натиск.

По словам Василия Дандыкина, контрнаступление продлится две или три недели. Он считает, что российские бойцы отобьют атаки.

«Повторить харьковский вариант не получится, наши войска выстроили многоэшелонированную оборону. Наступление долго продолжаться не сможет. Это нужно перетерпеть, дальше пойдем вперед», — сказал эксперт.

Между тем Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление развивается медленнее, чем «хотелось бы». Как отметил президент, осложняется оно тем, что примерно 200 тысяч кв.м. территории были заминированы ВС РФ.

Зеленский также добавил, что вне зависимости от результатов Украина не сядет за стол переговоров до тех пор, пока РФ не выведет войска с территорий, международно признанных.