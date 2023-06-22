Волонтер Алехин о военкорах: не находясь на передовой, они не могут так называться

Военный волонтер Роман Алехин заявил о том, что те, которые именуют себя российскими военными корреспондентами, не имеют права таковыми называться. По сути, они только военные аналитики или обозреватели, но никак не военкоры.

Свой пост Алехин разместил после ажиотажного вчерашнего аудиообращения главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о событиях на линии фронта. По версии основателя «Оркестра», события на фронте должным образом не освещаются. Военкоров не пускают на передовую, а в информационном пространстве реальность искажается, вся информация подается исключительно в положительном ключе. Что, подчеркнул Пригожин, совершенно не соответствует происходящему в действительности.

Алехин отметил, что вчерашнее заявление Пригожина заставило многих граждан задуматься. К тому же вновь актуализировался крайне важный вопрос.

«Почему те, кто называет себя военкором, во всех своих публикациях не говорили от себя, то есть не рассказывали о том, что видят из окопов, как делали это военкоры ВОВ с передовой, а ссылались на каких-то бойцов на передовой?, - обращается к военкорам военный волонтер. - Хотелось бы внести ясность в понятийный аппарат, дабы не путаться и называть всех своими именами: военкор - это тот, кто идет с солдатами в атаку, находится в передовых окопах обороны и освещает события от первого лица».