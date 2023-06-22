Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин озвучил детали истинной ситуации в зоне СВО. Свою точку зрения он высказал в четверг, 22 июня.

Прежде журналисты РИА «Новый день» задали создателю частной военной компании вопрос, почему его слова о ходе контрнаступления ВСУ сильно отличаются от официальных данных.

Пригожин, в свою очередь, отметил, что российскому лидеру Владимиру Путину предоставляют недостоверную информацию. Из-за огромных проблем в ходе специальной военной операции в зону вооруженного противостояния не пускают военных корреспондентов, указал Пригожин. Комментарий основателя ЧВК «Вагнер» передает пресс-служба компании «Конкорд».

« У Шойгу и Герасимова подход простой. Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили. И этим они и занимаются », — резюмировал он.

Прежде создатель частной военной компании заявил, что на фронте для российской армии складывается довольно непростая ситуация. ВС РФ несут существенные потери в боях.