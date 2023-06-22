Mk.ru: Ученые-сомнологи нашли внезапную пользу дневного сна для мозга людей

Согласно данным портала Sleep Health, кратковременный дневной сон замедляет процесс ухудшения когнитивных функций. Сон в дневное время от 20 до 40 минут полезный в любом возрасте, особенно - для пожилых людей.

Ученые-сомнологи изучили показатели людей старше 40 и младше 70 лет. Во-первых, удалось выяснить, что наличие склонности к дневному сну с ничего общего с наследственностью не имеет. Во-вторых, специалисты нашли связь между увеличением объема головного мозга и привычкой днем спать.

Как говорят эксперты, с нарушением ночного сна нужно обязательно бороться, однако если он немного компенсируется отдыхом в дневное время, мозг будет защищен от проявлений деменции.