«StarHit» объяснил, как пассажиры могли продлить себе жизнь на борту батискафа «Титан»

Профильные специалисты говорят, что несколько часов назад на «Титане» закончились запасы кислорода. Поиски продолжаются. На борту аппарат находится пять миллиардеров. Они могли выжить и сэкономить кислород. Для этого всем известным пассажирам субмарины нужно было голодать и молчать, что позволило максимально растянуть запасы воздуха. Эти рекомендации могли помочь выжить людям, однако при условии, что батискаф будет обнаружен в ближайшее время.



При этом нужно учитывать, что на поднятие аппарата потребуется не менее двух часов. Дэвид Галл, исследователь, в программе заявил, что по-прежнему надеется на чудо. По его словам, радары зафиксировали источник шума с глубины. Это может быть пропавшее судно.











В Атлантическом океане пропал батискаф «Титан». По мнению экспертов, у членов экипажа были шансы продлить жизнь на борту аппарата при помощи молчания и голодания.