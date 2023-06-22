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ВСУ обстреляли Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область — Аксёнов

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В ночь на четверг, 22 июня, ВСУ обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Крым и Херсонскую область. Об этом написал глава республики Крым Сергей Аксёнов в своем Телеграм-канале сегодня утром.

По предварительной информации губернатора, в результате атаки пострадавших нет. Однако движение на переправе было принято остановить.

«Взрывотехники в настоящее время проводят экспертизу, необходимую для оценки вида боеприпаса. Профильные службы занимаются обследованием дорожного полотна. О возможности движения транспорта будет сообщено на протяжении часа. Я прошу всех соблюдать спокойствие, доверять лишь проверенным источникам», — отметил Аксёнов.

Как предполагается, для ударов по Чонгарскому мосту ВСУ использовали английские ракеты Storm Shadow.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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