На Солнце появилось множество пятен, которые могут создать угрозу населению Земли

Солнечная активность на пике 11-летнего цикла, который начался в декабре 2019 года и закончится в 2030 году. Количество солнечных пятен на светиле является главным показателем его активности. Эти данные ученые используют для расчета Международного числа солнечных пятен, более известного как "число Вольфа".

Каждый цикл начинается "солнечным минимумом". Тогда количество чисел Вольфа и пятен падает до нуля. Затем по мере развития цикла количество пятен на поверхности Солнца сильно увеличивается. В настоящее время оно достигло отметки 181.

Нужно напомнить, что 18 июня произошла мощная вспышка класса M2.5 в группе пятен №3335. Она может привести к нарушению в геомагнитном поле Земли. В итоге потоки солнечного ветра, которые выходят из небольших корональных дыр на дневном светиле, могут повлиять на работу спутников и прочих космических систем.