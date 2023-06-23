Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с очагами чумы на граничащих с Россией территориях

В Telegram Роспотребнадзор опубликовал новое сообщение о том, что поводов для беспокойства у россиян на фоне очагов чумы в Монголии для граждан нет. Как заявили представители ведомства, они держат на контроле ситуацию по очагам болезни на территориях, которые граничат с Россией.

Отмечается, что последний случай заражения чумой в нашей стране зафиксировали в 2017 году.

«Служба регулярно проводит профилактические мероприятия, которые в первую очередь предусматривают вакцинацию жителей, проживающих на территории вспышки природных очагов чумы. Сотрудники проводят меры по контролю переносчиков опасной болезни», — пишет пресс-служба Роспотребнадзора.

Также сообщается о ежегодных учениях по повышению уровня бдительности сотрудников медицинских организаций касательно выявления новых случаев заражения чумой.