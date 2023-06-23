Rothamsted Research: леса Амазонии рискуют исчезнуть быстрее, чем даже ожидалось

Из-за климатического кризиса леса Амазонии могут исчезнуть даже быстрее, чем этого ожидали. Об этом сообщили в научном центре Rothamsted Research в Британии.

Под угрозой разрушения в ближайшие десятилетия находятся 20 процентов экосистем во всем мире. Ученые утверждают, что коллапс экосистем может произойти совсем скоро.

«Мы можем оказаться последним поколением, которое увидело леса Амазонки. Недавние исследования экологических переломных моментов предполагали экономические и социальные издержки не раньше середины XXI века. Однако результаты последних изучений свидетельствуют о том, что это может возникнуть намного раньше», — сообщил руководитель исследования Саймон Уилкок.